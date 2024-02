Žalující hodonínská firma Elvorev tak podle jejího právníka Petra Boudy usiluje o prodej sporného pozemku za transparentních a rovných podmínek. „Žalobkyně má za to, že žalovaný, město Hodonín upřednostnilo ekonomicky méně výhodnou nabídku, aniž k upřednostnění mělo náležité, a dá se říct, že skutečné odůvodnění. A aby bylo natolik důkladné, aby odůvodnilo rozdíl v nabídkových cenách, který přesahuje milion tři sta tisíc korun,“ uvedl před soudem Petr Bouda, právní zástupce žalující strany.

Tedy firmy Elvorev, která avizovala svůj dlouhodobější zájem o nároží a v červnu reagovala na zveřejněný záměr města vyšší nabídkou a plánem na stavbu polyfunkčního domu s ordinacemi a zdravotnickými prostory.

Naopak vedoucí radničního odboru právního a majetku Petr Spazier před soudem argumentoval tím, že město Hodonín při prodeji majetku plně respektovalo veškeré právní předpisy a rozhodovalo s účelem hospodárného nakládání, když prodalo pozemek firmě Reag Plus a upřednostnilo její nabídku před tou od společnosti Elvorev. Zároveň poukázal na odlišnost obou záměru.

Podpořený záměr byl totiž na nestátní zdravotnické zařízení, vaskulární centrum. „Společnost Reag Plus zastupitelstvu specifikovalo a popsalo svůj záměr, doložilo vztah k jednotlivým společnostem a jak by mělo zařízení fungovat. Doložila, že disponuje atestovanými lékaři, angiology, jakož i dalším zdravotnickým personálem. Potvrdila nejen schopnost vybudování, ale i provozu zařízení,“ uvedl právník města.

Zároveň poukázal na metodiku ministerstva vnitra, a to s ohledem na to, že město podle ní má možnost nakládat se svým majetkem i méně výhodným způsobem, pokud tak sleduje veřejný zájem. V tomto případě má jít o zajištění specializované zdravotnické péče.

Jak na něj navázala právní zástupkyně Reag Plusu Eva Bártečková, město dalo přednost jejímu klientovi z jednoduchého důvodu. „Záměr pana doktora Matušky budovat vaskulární centrum je výhodně a přínosnější pro město Hodonín než záměr nebo nabídka, než kterou předložila žalobkyně, je natolik obecná, že z ní není možné dovozovat, co skutečně bude v tom domě provozováno," řekla advokátka

Jak doplnila, pokud jde o dostupnost cévní ambulance, nejbližší pro Hodonín je v Uherském Hradišti nebo Brně. „Jsou natolik naplněné, že odmítají brát dokonce akutní stavy,“ upozornila s tím, že nižší nabídka vyváží to, že v Hodoníně vaskulární ambulance zůstanou a ještě se rozšíří.

Kupující společnost Reag Plus vznikla sice teprve zhruba dva a půl měsíce před hlasování zastupitelstva, ale podle advokátky bude lékařskou praxi zajišťovat společnost Matmed. Ta je součásti holdingu Matmed group, kterou propojuje právě hodonínský lékař a zároveň jednatel Reag Plusu Jiří Matuška. „Má vydána už veškerá potřebná rozhodnutí k provozování praxe,“ podotkla Bártečková.

Soudkyně Kateřina Krůpová se ale při čtvrtečním projednání důkazy vrátila úplně na začátek, a to k samotné ceně pozemku se zbořeništěm. Jeho hodnota podle v materiálech pro zastupitele uváděného znaleckého posudku činila 2,4 miliony korun. Reag Plus přišel pak s nabídkou 3,6 milionu korun, na což reagoval Elvorev pěti miliony. „Mohli byste tento posudek do příštího jednání dodat,“ vyzvala soudkyně žalované.

Potom co si poslechli přítomní další důkaz, tedy audio záznam z loňského červnového zastupitelstva, přiblížila řešitelka kauzy také předběžný právní názor, který se týká především zákona o obcích a konkrétně jeho ustanovení o účelném a hospodárném užívají majetku obce.

Zmínila v této souvislosti také kritéria transparentnosti a nediskriminace i rozdíl nabídnutých cen, který přesahoval pětadvacet procent. A také to, že v Hodoníně chybějí i lékaři jiných odborností, než jen ti zabývající se cévní medicínou.

„Hlavně žalovaný číslo jedna (město, pozn. red.) bude muset prokázat, že zájem obce na vybudování vaskulárního centra, respektive rozšíření kapacity zdravotnické péče v oblasti kardiovaskulární medicíny existoval v době schválení záměru prodeje parcely 158/1. Že tento zájem převažuje nad jinými zájmy v oblasti zajištění zdravotní péče pro občany města Hodonín. A že tento zájem deklaroval transparentním, jasným a srozumitelným způsobem,“ uvedla soudkyně. Druhé soudní jednání v této věci je pak na pořadu v polovině dubna.

Případ prodeje pozemku na rohu ulic Dobrovolského a Legionářů má ale i druhou rovinu, a to trestně právní. A právě podaná trestní oznámení prošetřuje od listopadu hospodářská kriminálka. „Pokračuje prověřování,“ sdělil ve čtvrtek policejní mluvčí David Chaloupka. Deník informoval v této kauze o dvojici trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu možného porušení povinnosti při správě cizího majetku či možného zneužití pravomoci úřední osoby.