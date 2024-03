Kila marihuany ve Tvarožné Lhotě? Bylo to pro papoušky, tvrdil muž u soudu

Vinu svádí na alkohol, děti k němu podle něj jezdily vždycky rády. Za čin, který se stal loni na jaře na Hodonínsku, má muž strávit pět let ve vězení. O trestu, jenž ale zatím není pravomocný, ve středu rozhodl Krajský soud v Brně. Muž se odvolal.

Podle obžaloby při sledování televize stáhl vnučce kalhotky a začal ji hladit na intimních partiích. I když se nezletilá snažila vymanit a mlátila ho pěstmi do hlavy, muž nepřestal. Měl při tom puštěný kanál s pornem a masturboval.

Poté ji začal hladit na intimních partiích, i když se nezletilá bránila a dědu tloukla. Podle lékařského posudku měl v té době muž problémy s alkoholem.

„Všeho lituju a do smrti si to budu vyčítat,“ uznal obžalovaný před soudem svoji vinu. A doplnil: „Po činu jsem nastoupil na léčení, momentálně abstinuji.“

Na podobné chování si měla stěžovat i další vnučka. Podle výpovědi ji muž škrábal na stehně a párkrát se dostal do míst, kde to bylo dívce nepříjemné. Odešla proto do svého pokoje spát, kam za ní děda ale po chvíli přišel a znovu ji obtěžoval.

Obžalovaný ovšem podotkl, že většina vnoučat k němu jezdí stále. „Mám k nim už ale raději odstup. Bojím se na ně jen sáhnout, aby z toho nebyl problém,“ vyprávěl obžalovaný. Poškozená i její matka se ale kontaktu s ním vyhýbají.

V rámci trestu je muž také povinen poškozené zaplatit sto tisíc korun. Rodina dívky ale již dříve zmínila, že na odškodném netrvá. „To, co se stalo peníze nezmění. Jediné co chceme je, aby dcera byla v pořádku,“ sdělila matka oběti.

Podle psychologického vyšetření nemá dívka trvalé následky. „K chlapcům ve svém okolí má poškozená pozitivní vztahy, stejně tak k většině mužům. Je ovšem teprve v pubertě, takže není vyloučené, že se následky projeví později,“ upozornila státní zástupkyně.