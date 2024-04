Policie v květnu roku 2022 zajistila v Tvarožné Lhotě čtyřicet čtyři rostlin konopí, které tam Marek V. zasadil a část z nich sklidil a začal sušit. Za nedovolenou výrobu drog ve stádiu pokusu muži původně hrozilo mezi osmi a dvanácti let vězení. Potom, co u soudu uznal svoji vinu, pro něj státní zástupce Robert Hanuš navrhoval trest pod touto sazbou, mezi pěti a šesti lety vězení.

Krajský soud se k jeho návrhu přiklonil. „Obžalovaný se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání pěti roků. Pro výkon trestu bude zařazen do věznice s ostrahou,“ oznámil předseda senátu Aleš Novotný. Soud také rozhodl o propadnutí věci související s trestnou činností, v tomto případě konopí.

Opilý děda na Hodonínsku sexuálně napadl vnučku. Soud ho poslal do vězení

Marek V. při předchozím soudním jednání tvrdil, že konopí pěstoval, protože se na chovatelské burze doslechl, že je dobré pro papoušky. Těch muž chová sto padesát. Podle jeho slov se od chovatelů dozvěděl, že po konopí ptáci lépe přepeřují a dělají si z něj podestýlku. „Ani nemám kamarády nebo známé, kteří by marihuanu užívali. Sám jsem ji taky nikdy neužíval,“ odmítal u soudu, že by marihuanu pěstoval pro výdělek.

Novotný v odůvodnění rozhodnutí zmínil rozpory ve výpovědích odsouzeného. „Jeho obhajoba se v průběhu času vyvíjela. Nejdříve tvrdil, že to pěstoval pro ptáky, a pokud by něco zbylo, tak pro kamarády, co kouří trávu. Při dalším výslechu už najednou žádné takové kamarády neměl. Dále nejdříve tvrdil, že rostliny ptákům nestihl dát, ale když jsem se ho ptal, proč jim je nedal neusušené, náhle si vzpomněl, že jim je dával,“ sdělil.

VIDEO: Kyjov řeší bezpečí u nádraží. Alkohol, žebrání a drogy zakáže vyhláška

Mužův obhájce Jaroslav Kadlec chtěl pro muže podmínku ve spojení s peněžitým trestem. „Trestní zákoník v této věci evidentně míří na tvrdší drogy a úplně jiné počínání. Se státním zástupcem jsme se i shodli na tom, že v tomto případě není nutný přímý výkon ve vězení, nedohodli jsme se jen na výši peněžitého trestu,“ uvedl ve své závěrečné řeči ve středu 27. března.

Novotný ale při odůvodnění rozsudku řekl, že trest, jaký navrhovala obhajoba, vůbec nebyl možný. Trestní zákoník totiž podle něj peněžitý trest povoluje pouze v případě doznání obžalovaného, že čin spáchal pro svůj vlastní prospěch. „Za situace, kdy se nám obžalovaný snaží říct, že vůbec neměl v úmyslu s marihuanou obchodovat, peněžitý trest nepřichází v úvahu,“ dodal.

Marek V. se na místě proti výši trestu odvolal. Rozsudek tedy není pravomocný.