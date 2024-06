Předseda senátu Aleš Novotný se na listopadovém jednání soudního psychiatra tázal, zda mohla obžalovaná v době spáchání skutku trpět akutní stresovou reakcí, při které by jednala nepříčetně. Na to ale znalec nedokázal uspokojivě odpovědět, během líčení předložil několik protichůdných závěrů a vytvořil si vlastní dějovou linku skutku. Soudce proto vyhověl požadavku státního zástupce a příští jednání odročil na neurčito, aby mohl jiný znalec zpracovat nový psychiatrický posudek.

O případu Deník informoval již na podzim loňského roku , kdy jej začal projednávat soud. Žena podle obžaloby loni v únoru několikrát bodla svého druha do hlavy, krku a hrudníku. Ten na následky zranění zemřel. K činu došlo ve společném bytě partnerů poté, co společně celou noc slavili přijetí muže do nové práce. Oslava se podle všeho zvrhla v další hádku a napadání ze strany poškozeného a tentokrát skončila tragicky.

V pátek soudu znalci z oboru psychiatrie potvrdili, že vlivem akutní reakce na stres, nezvládnutého afektu nasedajícího na těžkou opilost a dalších faktorů byly v době činu rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalované podstatně snížené, ale ne plně vymizelé.

„Dlouhodobě se nacházela v situaci vzájemných střetů. Poškozený jakožto dominantnější, silnější a agresivnější partner střety zahajoval a choval se násilně," popsal psychiatr Petr Navrátil.

Znalec dodal, že v se obžalovaná nedokázala dlouhodobně nefunkčního vztahu vzdát a ochránit se společensky přijatelnou cestou. Bylo podle něj jen otázkou času, kdy to dojde do dramatického finále. „Ona se bránila. To byl její vnitřní popud. Není a nebyla osobou primárně agresivní, která by útočila bez provokace, bez stresové zátěže," vysvětlil Navrátil.

Časté konflikty mezi partnery

Vztah obžalované s jejím partnerem provázely problémy od jeho začátku v roce 2011. Často se hádali a konflikty nezřídka končily fyzickým napadáním ze strany muže, a to i v době, kdy byla žena těhotná s jejich společnými syny.

„Hádali jsme se, protože nepracoval. Hodně pil, ale když byl střízlivý, tak to byl skvělý partner i táta. Vracela jsem se k němu, protože jsem ho milovala," vypověděla již dříve obžalovaná.

V sobotu v polovině loňského února podle obžalované dopili s partnerem zbytky alkoholu z večera. Sama si šla lehnout, zatímco její muž odešel vyvenčit psa a koupit si pivo. „Pak už si jen pamatuju, že řval, smýkal mě za vlasy a nadával. Kde jsem přišla k noži, nevím. Vzpomínám si, že přišli policisté a křičeli na mě, ať se vzdám," vypověděla již dříve žena. Podle soudního znalce z oboru lékařství měla na sobě žena po činu několik zranění nasvědčujících nedávné potyčce.

Pomoc tehdy zavolali nezletilí chlapci, kteří byli při konfliktu svých rodičů s nimi v bytě. Z matčina telefonu zkontaktovali svou babičku, která bydlí nedaleko místa činu.

„To, co jsem slyšela v mobilu, to bylo něco strašného. A to jsme na jejich konflikty byli zvyklí. Kluci křičeli, ať přijdu, nebyli k utišení," vzpomínala matka obžalované, která po příchodu do bytu zavolala záchranku a vyvedla děti ven.

Podle obžaloby zasadila žena poškozenému šest bodných ran do hlavy, krku i hrudníku. Jak vyšlo najevo u podzimního líčení, minimálně jeden ze dvou nezletilých synů situaci přímo viděl. S touto informací se pár dní po smrti svého otce svěřil svému bratranci. „Pověděl synovi, že to nesmí nikde říkat, protože je to špatné, ale že viděl, jak mamka píchla taťku," sdělila na konci září soudu sestra obžalované.

Rozsudek nad ženou pronese brněnský krajský soud příští čtvrtek.