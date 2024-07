Pětačtyřicetiletou ženu z Hodonína, která loni v zimě ubodala před zraky společných dětí svého partnera, poslal ve čtvrtek Krajský soud v Brně na sedm let do vězení za zabití. Poškozený obžalovanou dlouhodobě týral a její útok byl podle ní reakcí na jeho napadení.

Deník o případu, který soud projednává od loňského září, opakovaně informoval. Čin se stal ve společném bytě partnerů poté, co celou noc slavili přijetí muže do nové práce. Oslava se podle obžalované zvrhla v další z mnoha hádek a napadání ze strany muže a tentokrát skončila tragicky. Žena mu zasadila šest bodných ran do hlavy, krku i hrudníku, ten na místě zemřel.