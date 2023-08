/FOTOGALERIE/ Topolový hájek v Tasově na Hodonínsku o víkendu zaplnily stovky milovníků především alternativní hudby. Už potřicáté se tam totiž konal festival Beseda u bigbítu. Vystoupili na ní jak zahraniční hvězdy, tak čeští držitelé hudebních cen.

Takhle v Tasově vypadal třicátý ročník festivalu Beseda u bigbítu. | Video: Deník/Jan Spěšný

Nadšené fanoušky neodradila ani nepříznivá předpověď počasí, která slibovala dva dny plné deště. Naštěstí se ale nevyplnila a účastníky festivalu zchladilo jen několik menších přeháněk. „Počítal jsem s tím, že pršet nebude. Raději se na předpovědi ani nedívám, na Besedě je totiž vždycky krásně. Mraky se zastaví o nedaleké Bílé Karpaty, nebo je rozežene kvalitní hudba,“ podotknul například Jan Pospíšil, který dorazil na festival z Brna.

Páteční program na hlavním podiu zahájila českobudějovická indie písničkářka Marjari, čerstvá vítězka talentové soutěže Radia Wave Startér. Koncerty na této scéně si pak užili zejména fanoušci elektronické a experimentální hudby, vystoupili na ní třeba slovenská formace Meowlau X Val, polské duo Coals nebo čeští Bert & Friends, kteří posluchače roztančili svým pojetím alternativního popu.

Večer na hlavním dějišti Besedy zakončilo britské kvarteto Mandy, Indiana. Na dvou vedlejších scénách se pak návštěvníci bavili až do ranních hodin. „Jsem moc ráda, že jsem na festival přijela. Původně jsem to neplánovala, ale kamarádi mi dali lístek k narozeninám. Díky tomu můžu slyšet spoustu skvělých koncertů a jako bonus jsem se tady setkala i s mnoha výbornými lidmi,“ pochvalovala si třeba Barbora Kolářová z Hněvotína u Olomouce.

V sobotu si na své přišli příznivci tvrdých kytarových rifů i jemného zpěvu. Ten si užili například v podání zpěvačky Veroniky Zemanové z formace Kalle, která byla oceněna Andělem za album roku v kategorii Alternativa & Elekronika. Fandy metalu pak potěšila vystoupení kapel Besna nebo FDK. Na hlavní scéně diváky roztančila slovenská undergroundová legenda Bez ladu a skladu, po ní publikum rozskákali rapeři P/\ST a večer tam zakončili irští post-punkoví The Murder Capital.

Atmosféru si pochvalovali i organizátoři. „Tento rok pro nás byl nejnáročnější za posledních více než deset let. Věrní návštěvníci nás ale podrželi a vše dopadlo dobře. A nakonec za námi až do nedělního rána stálo i počasí. Festival tak proběhl se vším všudy, do poslední položky programu," uvedl kurátor hudebního programu festivalu Zdeněk Neusar.

A dodal. „Fantastičtí byli v sobotu irští The Murder Capital, k už i tak úžasné atmosféře ještě přispěli i Bez ladu a skladu, Berlin Manson a další. Dohromady i s umělci, týmem a hosty jsme oba dny měli v areálu téměř dva tisíce lidí. I vzhledem k předpovědi počasí to považujeme za obrovský úspěch. Moc za tuhle podporu děkujeme."

Zdroj: Deník/Jan Spěšný