The Murder Capital z Irska, Special Interest z USA, kvarteto Mandy, Indiana nebo duo O. z Velké Británie. To jsou zahraniční hvězdy multižánrového festivalu Beseda, jejíž jubilejní třicátý ročník odstartuje už první srpnový pátek odpoledne u Tasova.

Na Besedě 2023 vystoupí The Murder Capital. | Foto: James Kelly

Letošní víkendová Beseda láká na výkvět evropské i domácí nezávislé scény. „Jako milovníci hudby festival děláme už léta prakticky bez kompromisů, plníme si jeho prostřednictvím sny. Letos se ale suverénně jedná o nejnáročnější ročník. Covid zasáhl do návyků lidí i vztahu ke kultuře, vše ještě zkomplikovala válka na Ukrajině. O to víc se ale na jubilejní ročník těšíme. Odevzdali jsme mu všechno,“ prohlásil kurátor hudebního programu Zdeněk Neusar.

Pořadatelům Besedy se tak podařilo přitáhnout až z Dublinu postpunkové The Murder Capital, kteří se představí na první scéně v sobotu v noci. „Neznám nikoho, kdo by uměl nespoutanou živelnost s křehkostí kombinovat tak působivě jako The Murder Capital,“ řekl ředitel festivalu Pavel Uretšlégr.

Zdroj: Youtube

Čtveřici z anglického Manchesteru Mandy, Indiana proslavenou bouráním žánrových hranic si mohou hosté ve festivalovém areálu užívat po páteční půlnoci. Na Veselsko si najdou cestu také Special Interest pocházející z amerického New Orleans.

Jelikož se dramaturgové Besedy tradičně snaží zachytit aktuální dění na nezávislé české a slovenské hudební scéně, posluchači se u Tasova mohou těšit třeba na písničkářku Marjari, čerstvého držitele ceny Apollo za desku roku a ceny Anděl za videoklip roku Lazera Vikinga nebo na bluesové trio The BladderStones.

Zdroj: Youtube

Celkem se v tradičním dějišti Besedy u bigbítu, tedy v Topolovém hájku, představí na třech scénách na pět desítek vystupujících. Festival s výhledem na Bílé Karpaty je známý také svou pestrou gastronomií, včetně té vegetariánské. Hosté mají pro přenocování k dispozici hned trojici míst pro stanování.

Minulý ročník si můžete připomenout ZDE.