Brněnští filharmonici hrají na nezvyklé nástroje: pečící papír i prázdné barely

I prázdné barely se mohou proměnit v hudební nástroj. V pátek to dokázali brněnští filharmonici, když nahrávali světovou premiéru symfonie A Line Above the Sky. Skladatel Thomas Larcher v ní totiž vyžaduje používání množství netradičních nástrojů.

Filharmonici využili při nahrávání symfonie Thomase Larchera i nástroj waterphone. | Foto: Filharmonie Brno

Skladba vznikla na spoluobjednávku šesti evropských orchestrů, mezi nimi i brněnské filharmonie. Brněnští umělci ji měli uvést loni v listopadu, nakonec ji v premiéře odehráli před prázdným sálem v pátek. „Kvůli tomu, co se děje, se doposud ještě nikde nehrála. My ji natáčíme pro Český rozhlas, který ji odvysílá ze záznamu. Jsem za to velmi vděčný nejen rozhlasu, ale i orchestru, že jsme se mohli do tohoto projektu pustit," uvedl šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies. Larcher využil v symfonií řadu nezvyklých nástrojů. V Besedním domě, kde filharmonici skladbu nahrávali, se tak octlo i množství věcí, které lidé za běžných okolností na pódiu neuvidí. „Bicisté hrají na desítky bubnů, tympánů, činelů, zvonků, zvonů, etnických nástrojů ale také na prázdné barely, pečící papír, flexatony, bouřkové plechy, imitují vítr nebo práskání bičem," nastínila mluvčí Filharmonie Brno Kateřina Konečná. Cimbál, akordeon i kontrabas klarinet Příprava na provedení symfonie od hudebníků vyžadovala nejen důkladný nácvik, ale i přizpůsobení netradičních nástrojů tak, aby vyjádřily přesně to, co chtěl skladatel docílit. „Pro různé neladěné nástroje Larcher předepsal konkrétní tóny, takže jsme třeba přibrousili dřevěné špalíky, aby zněly, jak mají. Také musíme hrát konkrétní tóny na bongu nebo neobvyklá glissanda u tympánu," uvedl šéf bicistů Lukáš Krejčí. Kromě věcí, které se v hudební nástroje proměnily de facto jen pro účely symfonie, v skladbě zní i několik známých nástrojů, které ale běžně v symfoniích lidé neslýchají. Třeba cimbál, akordeon nebo speciální kontrabas klarinet. „Je přivezený z Rakouska, protože přesně takový u nás v republice není. Ten, který mám já, neobsáhne nejhlubší tóny v této symfonii," uvedl Jindřich Pavliš z Clarinet Factory, který na vypůjčený nástroj hraje. Žesťaři kromě svých nástrojů hrají také na čtyři waterphony, kovové nádoby naplněné vodou, po jejichž čnějících hrotech se jezdí smyčcem. Symfonie, jejíž název v překladu zní Čára nad oblohou, odkazuje k lezecké trase v jeskyni nedaleko Marmolady v Dolomitech a k příběhu Toma Ballarda, který trasu vytvořil v roce 2015 v tehdejší nejvyšší lezecké obtížnosti. „Tom byl jeden z nepozoruhodnějších a nejlepších horolezců své generace. Zemřel před dvěma lety při pokusu o výstup na devátou nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Symfonie je o tom, jak obrovské hory pozorují naše nepochopitelné šílené činy. A ani neví, že v jejich blízkosti mohou někteří strávit nejkrásnější hodiny svého života," uvedl rakouský skladatel Thomas Larcher.