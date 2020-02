Čtenáři ve druhé nejlidnatější vesnici hodonínského okresu budou mít novou knihovnu. Mutěničtí zastupitelé se totiž rozhodli, že nebudou rekonstruovat tu současnou.

Obecní knihovna v Mutěnicích. | Foto: Archiv Knihovny Mutěnice

„Na místě po staré škole v Masarykově ulici vybudujeme knihovnu novou. Ta by měla být součástí nějakého multifunkčního centra,“ přiblížil místostarosta Milan Mráz. Mutěničtí se v současností zabývají jak podobou centra, tak jeho velikostí i tím, co všechno by v něm mohlo být. Jak doplnil místostarosta, do doby než bude hotové multifunkční centrum, bude fungovat knihovna současná.