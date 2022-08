Zdroj: Deník/Petr Turek

Jenže jak dokládá aktuální výstava ve veřejné expozici se jeho grafiky objevily znovu. „S panem Fanturou jsme si dělali legraci, že bych udělal výstavu loni k mému jubileu. Jenže se nenašel volný termín. Pak se do toho vložily moje děcka, oba na střední škole vystudovaní umělci a tak dlouho mě provokovali, až jsem vytáhl postupy a nástroje staré dvacet let,“ přiblížil hodonínský grafik a designér.

A vyplatilo se. „Není to uniformní. A někteří lidé si toho dokážou všimnout, a to i toho, že mandaly nejsou symetrické. A to byl záměr. Chtěl jsem něco nového,“ představil šestatřicetidílný soubor moravský výtvarník.

Toho právě oslovilo téma mandal. „Věnoval jsem jim snad půlroku každodenní činnosti. Chtěl jsem všechny možnosti, které mě napadly, využít. Mandal vzniklo v elektronické podobě kolem dvou set. Z nich jsem vybral sto a nechal vytisknout. A z této stovky je v galerii šestatřicet,“ popsal Mašek postup výběru do expozice ve formě werkshopu, který bude v Hodoníně k vidění téměř až do konce srpna.

A co mají v mandalách příchozí hledat? „V podstatě všichni žijeme dramata. Nyní je to válka, problémy s plynem a jiné. Mandaly ale směřují jinam, k zamyšlení, k uklidnění, k tomu pozitivnímu, pěknému. Práce na nich je jakousi formou meditace, jejíž podstatou je soustředit se na přítomný okamžik a na to, co se právě dělá,“ zamyslel se jednasedmdesátiletý autor.

Ten také velmi rád chodí k řece Moravě. „Beru si se sebou jednu ze svých fujarek. Pracuju totiž na projektu, který jsem pojmenoval novoetnické bezklapkové příčné flétny. Vytvářím tak flétničky z trubek. Úplně špičkový nástroj se mi podařilo udělat z nerezové trubky,“ sdělil výtvarník a hudebník v jedné osobě, který dříve v bigbítové kapele opanoval sólovou kytaru. „Celý život v podstatě usiluju o to, aby muzika, kterou hraju, aby šla od mě. Vždycky jsem do toho chtěl dát něco mého a trošku jiného, abych tady prostředí obohatil,“ dodal Mašek.