Každý z ředitelů byl jiný a kulturu ve městě velikosti Hodonína s pětadvaceti tisíci obyvateli vnímal odlišně. Jak má tedy vypadat dál? Rozhodne o tom radnice poté, co v přislíbeném výběrovém řízení zvolí stálého ředitele. Do té doby je jím jmenovaný Petr Hruška.

Nový šéf Domu kultury v Hodoníně: Slavnosti budou jen na náměstí, říká Hruška

Můžeme si pomoci srovnáním ze sportu. Pakliže fotbalový klub funguje správně, má dlouhodobou koncepci a podle toho volí i trenéra. Chce progresivní kombinační hru? Sáhne po Pepu Guardiolovi. Sází na tuhou defenzivu? Vezme Diega Simeoneho. Doufá v druhý dech? Volba padne na Joseho Mourinha. Kombinování vizí a stylů přináší pouze chaos a zklamání.

Hodonín musí vědět, jestli chce kulturu s kvalitními umělci, nároky na publikum a lákat návštěvníky z okolí, nebo se například více uzavřít pro sebe. Vydatnou nápovědou je odpověď na to, co od kultury chtějí a co si pod ní představují zejména místní. Jsou to divadla, koncerty, výstavy, literatura, filmové premiéry? Nebo spíše společenské akce typu koštů, událostí pro rodiny s dětmi, folklor a sem tam rocková show?

Odvolaný šéf kulturního domu v Hodoníně: Nečekal jsem to, tvrdí Procházka

Tvrdá data to neukáží, lokalizovaný průzkum pro Hodonín neexistuje. Nicméně zkušenosti nastiňují, že Hodonín je většinově spíše městem pro druhou variantu. Je to špatně? Ne. Město je takové, jací jsou jeho obyvatelé. A preference obyvatel = kulturní dění v místě, kde žijí.