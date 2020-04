Malí vědátoři, kterým chybí poutavé exponáty a pokusy z oblíbeného brněnského vědeckého centra Vida, si je vyzkouší doma díky sérií videí. Lidé je najdou na webových stránkách instituce.

K vidění jsou desítky návodů. „Dobrou zprávou je, že většinou k nim lidé potřebují jen to, co mají doma," uvedla redaktorka webu a sociálních sítí Vida centra Ema Zezulová.

Lidé si vyzkouší třeba kuchyňskou chemií či experimenty se světlem. Každý týden ve středu navíc zkušení lektoři z centra ukáží pokusy v přímém přenosu.

Z BALKONU KE HVĚZDÁM

Vyjít ven a podívat se na oblohu. Nebo si sednout k počítači a zapnout na sociálních sítích ten správný profil. Proti karanténní nudě se rozhodli bojovat i odborníci z brněnské hvězdárny na Kraví hoře.

Lidem nabízí řadu možností, jak se dostat blíže ke hvězdám, aniž by museli opustit svůj domov. „Na našem facebookovém profilu třeba lidé naleznou několik pořadů, které běžně vysíláme v našem digitáriu a které jsme mohli převést do formy, ve které si je lidé mohou pustit na monitoru," poznamenal ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Přes profil hvězdárny či na youtube se lidé dostanou rovněž k přímým přenosům z digitária. Každou neděli navíc na vlnách Českého rozhlasu Brno uslyší v přímém přenosu vyprávění ředitele Duška o aktuálním dění na noční obloze.

KINO V OBÝVÁKU

Stačí nachystat popcorn, nebo jinou dobrotu, sednout si k počítači a jako mávnutím kouzelného proutku se lidí octnou v kině. Nemusí přitom vůbec opustit pohodlí gauče. Několik jihomoravských kin se zapojilo do projektu Moje kino LIVE. „ Diváci si koupí e-vstupenku do svého oblíbeného kina a spolu s dalšími zhlédnou snímek, který kino nabízí v programu. Na film si musí vyhradit daný čas, sledují ho díky tomu pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině," uvedla za projekt Magdaléna Novotná.

Z brněnských kin takto funguje například kino Scala, zapojilo s třeba e i hodonínské kino Svět. Koupí vstupenky navíc lidé pomohou kinům přežít ekonomicky náročné období. Výhodná je však vstupenka i pro kupující. „Za jedno vstupné se může na film doma podívat celá rodina,“ zmínil ředitel hodonínského Domu kultury Marcel Řimák.

Z DĚTSKÉHO POKOJE DO PRAVĚKU

Zkrátka nezůstanou ani děti a dospělí, kteří chtěli zamířit do Archeoparku Pavlov na Břeclavsku. Jeho pracovníci si pro nejmladší návštěvníky připravili projekt Muzeum do obýváku.

Děti si mohou stránkách archeoparku stáhnout několik pracovních listů se zvířecí tematikou. „Na sociální síti připravujeme také mini sérii videí o našich historických artefaktech a zvířatech. Po Velikonocích chceme spustit také virtuální prohlídky našich expozic. Ve střižně máme osm dílů,“ uvedla vedoucí archeoparku Zuzana Havlická.

GALERIE V PRACOVNĚ

Chvíli ve společnosti výtvarného umění si lidé dopřejí i zavření v bytech a domech. Na galerii se díky online projektům jihomoravských institucí promění jakákoliv místnost. „Na webu sbirky.moravska-galerie.cz si zájemci prohlédnou více než 220 tisíc děl. Vyhledávat je mohou dle výtvarného druhu, techniky, námětu či autora. Některé z nich představíme i na svých sociálních sítích. Ukážeme je v jiném světle prostřednictvím krátkých příběhů, kvízů, anket či kurátorských video komentářů," nastínila mluvčí brněnské Moravské galerie Michaela Paučo.

Galerie chce situaci ulehčit i unaveným rodičům. Děti si totiž z webu stáhnou hravé umělecké pomůcky, například ilustrované domino.

Epidemie koronaviru zhatila také dlouho připravovanou výstavu v Muzeu regionu Boskovicka. Předehra ke slávě přibližuje ranou tvorbu světoznámého malíře Alfonse Muchy z let 1881 až 1895. Unikátní výstavu si zájemci alespoň částečně prohlédnou na videu a fotografiích na stránkách města Boskovice a muzea. „Měla jsem štěstí, že jsem se do muzea dostala den před vernisáží, která byla nakonec na poslední chvíli zrušená a oponu viděla naživo. Je to něco neuvěřitelného, stejně jako Muchovy obrazy. Byl to opravdu silný zážitek,“ řekla Eva Sáňková z Doubravice nad Svitavou.

Podobně si zájemci prohlédnou také výstavu Městské galerie Panský dvůr ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. On-line virtuální prohlídka na stránkách galerie zobrazuje fotografie Jindřicha Štreita. Lidé si prohlédnou výstavu s nevšední tematikou vězeňské duchovní péče s názvem Ze tmy ke světlu.

DO DIVADLA V TEPLÁCÍCH

Komu chybí divadelní představení, nemusí smutnit. Divadelní domy jsou sice zavřené, lidé si ale stejně vychutnají špičková divadelní představení. A pro mnohé jistě pozitivní zprávou je, že se přitom nemusí oblékat do společenských oděvů.

TIPY NA ONLINE ZÁBAVU

- většina brněnských i dalších jihomoravských kulturních institucí nabízí zábavná videa, prokliky na online výstavy či další zábavu na svých profilech na sociálních sítích

- VIDA! Science centrum - na webových stránkách návody na domácí pokusy, každou středu přímý přenos z tematicky zaměřených experimentů

- Moravské zemské muzeum - na webových stránkách možná online prohlídka vybraných expozicí

- Technické muzeum v Brně - na webových stránkách virtuální prohlídky vybraných expozicí, videa z dalších expozic či kvízy o sbírkách na sociálních sítích

- Archeopark Pavlov - zábavný program pro děti ke stažení na webových stránkách, řada videí se zajímavostmi na sociálních sítích

- Městské divadlo Brno - krátká videa na sociálních sítích, ve vybraných dnech záznamy představení na youtube kanálu

- Hvězdárna a planetárium Brno - přímé přenosy z digitária a vybrané pořady na sociálních sítích, každou neděli speciální živé komentování noční oblohy na Českém rozhlasu Brno

Mnohá brněnská divadla se rozhodla v době karantény online zpřístupnit záznamy ze svých představení. Třeba i Městské divadlo Brno. „Záznamy našich inscenací umisťujeme na náš YouTube kanál MdB TV dvakrát týdně, v sobotu a ve středu. Jde vždy o naše starší autorské inscenace napsané přímo pro naše divadlo, které již mají po derniéře. Informace o vysílání lidé najdou vždy v příslušný den na našem webu a sociálních sítích," pozvala ke sledování mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Na sociálních sítích divadla navíc lidi baví herci krátkými videi. Prostřednictvím sociálních sítí Národního divadla Brno se zase lidé formou videí vydají za zajímavostmi jednotlivých divadelních domů, které pod něj spadají.

O divadlo nepřijdou ani nejmenší divadelní diváci. Třeba brněnské divadlo Polárka rovněž připravilo zábavné vysílání Polar TV.

ZE ŽIDLE DO MUZEA

Přímo za obřím mamutem v brněnském Pavilonu Anthropos nebo za vynálezy z brněnského Technického muzea se přenesou lidé, aniž by museli vstát ze židlí. Nemusí přitom ovládat kouzla, stačí jim zapnout internet. Mnohá muzea se rozhodla umožnit lidem nahlédnout do svých sálů online.

Vybrané expozice si lidé prohlédnou například na webu Moravského zemského muzea. Podobně se dostanou ke sbírkám brněnského Technického muzea. „Virtuální prohlídky muzea a vybraných expozic naleznou zájemci na webových stránkách www.tmbrno.cz pod odkazem TMB virtuálně. Náš facebook nabízí krátká videa z výstav: Železná opona 1948-1989 a V těžkých dobách: Boj o hranice 1918-1919," popsala novinky mluvčí muzea Šárka Motalová.