KVÍZ: Jaroslav Dudek. Znáte otce Bakalářů a Nemocnice na kraji města?

Ačkoliv Jaroslav Dudek vystudoval režii na DAMU a jeho profesní život je spojen s Divadlem na Vinohradech, ovlivnil i mnoho televizních fanoušků. Kdo by neznal cyklus Bakaláři inspirovaný příběhy diváků nebo seriál Nemocnice na kraji města, do kterého obsadil snad všechny herce ze svých milovaných Vinohrad. Turnovský rodák by 17. ledna oslavil 90 narozeniny.

Jaroslav Dudek a Jana Štěpánková | Foto: Česká televize