Člen kyjovské hardrockové kapely Bulvaar a folk rockové skupiny Moravians si místenku v italském finále ve Villa Potenza vybojoval díky výkonu na živém soutěžním kole v Olomouci. Ta byla součástí turné věhlasných rockových kytaristů, která měla zastávky v jedenácti evropských zemích. O to víc muzikanta z jižní Moravy potěšila už samotná účast ve velkém finále.

„Nejvíc si cením slov uznání od legendárních kytaristů, kteří byli v porotě. Gus G byl osm let členem kapely Ozzyho Osbournea. Rowana Robertsona si v jeho šestnácti letech vybral do své skupiny Ronnie James Dio a natočili spolu skvělou desku Lock Up The Wolves. A Michael Angelo Batio je známý jako jeden z nejrychlejších rockových kytaristů. Působil v kapele Nitro a teď hraje s Manowar. Všichni tři kytaru ovládají a jsou v rockovém světě velmi úspěšní. A když tě někdo takový pochválí, je to skvělý pocit,“ svěřil se po návratu Martin Bílek, který tento měsíc oslaví dvaatřicáté narozeniny.

Zdroj: Youtube

Výsledky velkého finále vyhlásili až kolem půlnoci. Navíc to bylo v italštině. A moderátor začínal oznámením o tom, že na páté sdílené příčce se umístila čtveřice kytaristů z Belgie, Německa, Itálie a Chorvatska. Čtvrtý skončil italský učitel hudby Valerio De Rosa, který pravidelně vyráží s rockovými hvězdami na turné.

„Poté co vyhlásili quarto posto, tak mi došlo, že bych mohl být třetí. Slavil jsem to pak tak nějak sám v sobě, bez nějaké bouřlivé párty. Mému vystoupení ale předcházela poctivá příprava už doma,“ zavzpomínal na úspěšnou květnovou rockovou noc na Apeninském poloostrově Bílek.

Ten si vybojoval za dvojicí mladých Italů bronzové umístění na stupních vítězů. „Martin Bílek ohromil porotu svým melodickým a emotivním stylem hry. Třetí místo v soutěži Electric Guitarlands je nejen úspěchem pro něj samotného, ale také pro českou rockovou kytaru,“ přiblížila hudební manažerka Sára Folvarčná.

A nejen to. Martin díky této soutěži mohl vystoupit hned v úvodu olomouckého koncertu legendárních rockových kytaristů. „V závěru jsem dostal možnost si s nimi zahrát písničku Paranoid od Black Sabbath, kde jsme se střídali v kytarových sólech,“ nastínil Bílek velký zážitek, který ještě umocnila silná skladba z repertoáru kultovní birminghamské skupiny považované za zakladatele heavy metalu.

Jako organizátor koncertů Martin připravuje ale i příjezd jedné legendy přímo do Svatobořic-Mistřína. V této tříapůltisícové obci by se měl 16. června představit americký baskytarista a zpěvák Marco Mendoza, který je známý ze svého působení například v kapelách Whitesnake či Thin Lizzy. Spolu s ním tady má vystoupit také Martin Bílek se svou kapelou Bulvaar. Pak ho ale čeká jiné turné.

„Přes léto mám plný kalendář s kapelou Moravians, což je takový folklorní rock nebo folklor říznutý rockem. Zpívají Vašek Řihák a bývalá česká miss Eliška Bučková. Hodně koncertů máme v Čechách,“ dodal úspěšný kytarista.