„Prostřednictvím online vysílání na sociálních sítích se pod názvem iFolklorní Strážnice představí folklorní osobnosti, soubory, sbory i cimbálové a lidové muziky z celé České republiky i ze zahraničí. Přímo ze svých domovů nabídnou divákům tance i písně svého regionu,“ uvedl ředitel strážnického Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Ústav spolu iFolklorem jedinečnou akci pořádají.

Tradiční mezinárodní folklorní festival v obvyklé podobě letos ve Strážnici nebude kůli omezením vyvolaným pandemií koronaviru. „I když se v současné době hygienická pravidla postupně rozvolňují, koncentrace až třiceti tisíc návštěvníků, kteří na strážnický festival obvykle zavítají, není možná,“ dodal Šimša.

Online podoba festivalu nabídne od 26. do 28. června vystoupení pěti desítek cimbálových a lidových muzik, souborů i pěveckých sborů, zdravic folklorních osobností, hudebních klipů, filmů záznamů z archivu strážnického ústavu.

Diváky pořadatelé vybízí, aby se k sledování programu sešli do iFolklorních hníz. „Dobrou alternativou ke společnému setkání mohou být tzv. iFolklorní hnízda. Jedná se o vinařství, cukrárny, restaurace či hospůdky, které se do projektu přihlásí a které nabídnou vysílání iFolklorní Strážnice svým hostům. Samotná iFolklorní hnízda se mohou do vysílání také zapojit formou živých pozdravů“, uvedla Magdalena Múčková ze spolku iFolklor.