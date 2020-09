Podepsaní chtějí, aby kulturní dům vedl dál Marcel Řimák. Vedle známých herců a světových režisérů je i on laureátem výroční ceny Asociace českých filmových klubů.

„Byla by velká škoda, pokud by Hodonín ztratil v čele domu kulturního domu takovou osobnost, kterou uznávají i na filmových festivalech v Uherském Hradišti či Karlových Varech,“ řekla v pátek hlavní organizátorka petice Markéta Rašková, která je vedoucí souboru Hodonínské mažoretky a je i ve výboru hodonínského Sokola. Na petiční archy se podle ní už podepsalo minimálně čtyři sta lidí.

Podepsaní oceňují Řimákův přínos na zvýšení kulturní úrovně města, vedení filmového klubu a organizaci filmových festivalů. „Marcel Řimák nás lidským přístupem a připraveným programem nadchnul natolik, že jsme z Kobylí začali pravidelně jezdit do Hodonína do filmového klubu i na koncerty. Bylo mi smutno, když jsem se dověděla, že by tady měl skončit,“ posteskla si Lucie Nováková. Organizátoři chtějí v podpisové akci pokračovat a petici předložit v úterý zastupitelstvu.