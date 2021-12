Moravanku označil jako hvězdu. „Když to Jan Slabák s Moravankou rozjel, tak to bylo jako objevení měsíce, který také dávno dobyl. Zvedl úroveň velice vysoko. Prezentoval nádheru v profesionalitě a v kráse vyniknutí dechových nástrojů, což dokázal jenom on. Když bylo na plakátu vidět slovo Moravanka, tak byl od Aše až po Slovensko koncert vyprodaný,“ upozorňuje někdejší trumpetista i bývalý kapelník vojenské hudby Běťák.

Moravanka končí: Díky, že jste nás měli rádi, vzkazuje kapelník Slabák

Lituje tak toho, že Moravanka má za sebou poslední koncert. „Neznamená to však, že je všemu konec. Naopak. Zůstává totiž v srdíčkách příznivců, kterých jsou davy. Je nezapomenutelná. Moravanka hrála hity, které neumírají. Posluchači byli vždycky velmi spokojení,“ říká Běťák.

Myslí si, že bez Moravanky by dechové hudby nezískaly takové množství fanoušků. „Jan Slabák je náš moravský dechovkářský Gott,“ uzavírá pětasedmdesátiletý Běťák.