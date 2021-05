Filmaři se na milotickou barokní perlu vrací po dvou letech, kdy tady natáčeli pod taktovkou režiséra Jiřího Vejdělka komedii Poslední aristokratka, a to motivy prózy právě milotického kastelána Evžena Bočka. „Nyní u nás budou filmaři natáčet pokračování Marie Terezie, a to dva dny. Přípravy natáčení zahájí již o víkendu,“ přiblížil mluvčí státního zámku a historik Václav Lunga.

Jak dále prozradil, milotický zámek navštívila v osmnáctém století i skutečná císařovna Marie Terezie. „Byla tady několikrát, dokonce tady s Františkem Štěpánem Lotrinským přespávala a víme zřejmě i ve kterém pokoji. Císařské sídlo měli v Holíči, takže do Milotic to měli vlastně kousek,“ připomněl historik.

Pro císařský pár se tak v Miloticích hrávalo i divadlo. „Karel Antonín Serényi, který nechal milotický zámek postavit, byl dvořanem Marie Terezie, takže sem jezdila. A to zejména na začátku své vlády, tedy ve čtyřicátých letech. Pravděpodobně pak i později,“ přiblížil Lunga.

Kromě milotického zámku se ale před kameru filmařů mohou dostat i lidé z Milotic a blízkého okolí. Do filmu Marie Terezie totiž ještě hledají některé komparzisty na pondělní a úterní natáčení. Mají zájem o štíhlé a hladce oholené muže ve věku 20 až 45 let s výškou do 184 centimetrů. Ve filmu by se mohli objevit v postavách vojáků, sluhů či lovců.