Film vznikl pod taktovkou režisérského dua Darii Hrubé a Marty Gerlíkové Santovjákové. „Je to doslova a do písmene božská pohádka a my doufáme, že děti ji ohodnotí jako fakt boží,“ doufala jedna z režisérek Gerlíková Santovjáková. Film se kromě jihu Moravy natáčel také na Valašsku, v dalších rolích se představí Anna Polívková, Chantal Poullain, Pavel Nový či Petr Čtvrtníček.

Hlavními postavami filmové pohádky se stala bohyně zimy Morena, jež najde způsob, jak se vyhnout tomu, aby na zem přišlo jaro. Bohyně jara Vesna musí proto spojit své síly s obyčejnými lidmi, sestrami i dalšími bohy, aby země přece jen rozkvetla tak, jak má a jak potřebuje. „Téma pohanských bohů je krásné. Hned mě zaujalo. Je to pohádka a české pohádky jsou povedené. Je to kus našeho národního bohatství,“ pochvaloval si například herec Bolek Polívka.

Snímek je věnovaný památce nedávno zesnulého zpěváka Davida Stypky. Pohádku Největší dar obohatila jeho hudba i tři nové písně včetně duetu s Ewou Farnou. „Pohádka má nejen skvělé herecké obsazení, ale především hluboký a silný příběh. A jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé do života bohům? Film ale nabídne i odpověď na to, co je vlastně ten největší dar, na který ani Moreniny čáry nestačí,“ lákala diváky spolurežisérka Daria Hrubá.

