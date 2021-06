Libuše Šafránková ve Šlapanicích vychodila základní školu a působila v ochotnickém divadle. Její otec byl učitelem hudby. „Chodil jsem k jejímu tatínkovi na hodiny houslí. Občas jsem děvčata potkával,“ vzpomínal místní kronikář Josef Kopecký.

Dům ve Smetanově ulici, kde jako mladá bydlela, ozdobili Šlapaničtí svíčkami. Z budovy městského úřadu i sokolovny vyvěsili černou vlajku.

Představitelé města zvažovali, zda na památku herečky pojmenovat některou z ulic. Podle starostky Michaely Trněné se takový návrh zřejmě dostane před zastupitele města. „Máme lokalitu, Ponětovská, kde se bude stavět. Tam si takovou ulici umím představit. Je to ale čerstvé a ještě není ani návrh,“ řekla Trněná.

Připomenout ji chtějí i zástupci šlapanické pobočky Muzea Brněnska. Proto vyzvali všechny, kdo umělkyni znali, aby se podělili o fotografie či jiné památky. „Rádi bychom zmapovali a uchovali vzpomínky na šlapanická léta této výjimečné ženy,“ zmínila kurátorka Veronika Mičolová.

Libuše Šafránková

Narodila se 7. června 1953 v Brně, dětství a mládí strávila v nedalekých Šlapanicích.

Na televizních obrazovkách vystupovala třeba v pohádkách. Nejznámější je asi Tři oříšky pro Popelku, mezi další patří Princ a večernice nebo Sůl nad zlato.

Hrála i v řadě dalších filmů. Třeba Vesničko má středisková, Jak utopit doktora Mráčka nebo Vrchní, prchni!

Zemřela 9. června.

Místní jsou na svou Popelku patřičně hrdí. Když se ve Šlapanicích hrála premiéra vánoční pohádky, přišel asi každý. „Zdejší kino bylo narvané. Dávaly se přístavky do uliček a hrálo se několik představení po sobě. Všichni se chtěli jít podívat na svou Libušku, lidé ji měli rádi,“ doplnil kronikář Kopecký.

Hrdá je třeba Jaroslava Gujdanová. „Znala jsem její rodiče, Šafránkovy. Co jsem ji nedávno viděla v televizi, je to celá maminka, to se nezapře,“ řekla Gujdanová.

Že herečka pochází z jejího města považuje za čest i místní Hana Šalomonová. „Je pěkné poukazovat na osobnosti, které něco dokázaly a pochází odsud. Asi na ni působilo dobré prostředí,“ usmála se.