Seriály se mezi sebou poperou v několika sekcích. Lidé exkluzivně zhlédnou první díl české trilogie Podezření, jejíž ústřední postavou je zdravotní sestra, která čelí obvinění z promyšleného vraždění pacientů. Na domácích obrazovkách diváci seriál uvidí teprve v příštím roce. Na všechny projekce je pro návštěvníky připraven vstup zdarma. „Zájemci se nejdříve registrují na našem webu, poté jim v akreditačním centru vydáme Killer Pass. Podmínkou je dodržení platných opatření pro vstup do vnitřních prostor,“ přiblížila mluvčí festivalu Nikol Patíková.

Do tradiční soutěže o nejlepší seriál střední a východní Evropy letos proniklo šest nejslibnějších titulů z celého regionu. O jejich výběr se postarala dramaturgyně programu Táňa Zabloudilová. „Letošní kategorie Hlavní soutěž je na Killerovi extrémně našlapaná. Netrvalo dlouho a z festivalu, kde se dal rychle zpozorovat rozdíl v kvalitě seriálů mezi částmi Evropy, je přehlídka, na které patří české, polské, srbské nebo ruské počiny k těm nejzajímavějším,“ zhodnotila Zabloudilová.

/VIDEO/ Nečetl jsem program, ale volím Killera. Tak zvou na čtvrtý ročník festivalu seriálů s názvem Serial Killer známé české osobnosti prostřednictvím videa, které paroduje aktuální volební kampaně. Seriáloví a filmoví nadšenci nejen z Brna si přehlídku mnoha snímků vychutnají už od úterý, z nejrůznějších seriálů a diskusí budou vybírat až do neděle.

