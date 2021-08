/ROZHOVOR/ Je chloubou nejen města Strážnice, ale celé jižní Moravy. Každoročně přiláká tisíce turistů z tuzemska i zahraničí. Vyhledávají ho školy, rodiny, početné skupiny, zájezdy i jednotlivci. Řeč je o strážnickém Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, jak zní přesný název tamního skanzenu, který si v letošním roce připomíná 40 let od svého založení. „Původně měl být v Luhačovicích, později se mluvilo o Uherském Hradišti,“ říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (NÚLK).

Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. | Foto: Deník/Petr Turek

Pane řediteli, pojďme připomenout, co stojí za vznikem strážnického skanzenu?

Vznik Muzea vesnice jihovýchodní Moravy souvisí s dlouhodobou touhou vybudovat areál, ve kterém by byly zastoupeny lidové stavby z celého Slovácka. Ta myšlenka vznikla už v meziválečném období. Původně měl být skanzen situován do lázeňského města Luhačovic, později v šedesátých letech se hovořilo o tom, že muzeum vesnice vznikne v Uherském Hradišti, nakonec však padlo rozhodnutí, že skanzen bude součástí festivalového areálu Strážnických slavností. Tyto patřily v šedesátých letech 20. století k velice známým a populárním akcím, které navštěvovaly desítky tisíc lidí a tehdejší areál, situovaný do zámeckého parku již přestal dostačovat. Právě z tohoto důvodu je vcelku logická úvaha, že Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy vytvoří další prostor, kde by se festival mohl odehrávat. Současně také vznikne stavební obraz postupně mizející slovácké vesnice. Takže tyto dva důvody – najít další zázemí pro folklorní festival a ochrana tradičního stavitelství vedly k tomu, že na konci šedesátých let se začalo uvažovat o výstavbě Muzea vesnice jihovýchodní Moravy právě ve Strážnici.