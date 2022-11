Do toho ještě učí na základní umělecké škole v pražském Jižním Městě. „Těšil jsem se, že si opět zahraji v Mikulčicích. Přišlo dost lidí. Všichni byli spokojení, tedy alespoň podle ohlasů. Koncert se krásně vyvedl,“ říká Helešic Deníku po domácím vystoupení s jazzovým The KUH Triem. To tvoří rakouský kytarista Edi Köhldorfer, evropský kontrabasista František Uhlíř a právě bubenická legenda Jaromír Helešic.