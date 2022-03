Postupová přehlídka amatérských činoherních a hudebních divadel Hobblík nabídne představení od desítky jihomoravských souborů. A nejen odsud. S Květinovou Harpyjí přijedou ochotníci až z Prahy.

„Měli jsme trochu obavy, že se soubory za těch pět let naučily jezdit do jiných krajů a na jiné přehlídky. U mnohých ale zvítězila nostalgie, a do Hodonína se tak vrací. To je i případ Rozkoše z Prahy. Ani jsme netušili, že tak dáme dohromady celkem čtrnáct souborů, a chceme na ně přilákat co nejvíc diváků,“ sdělil Jašek.

Domácí Svatopluk se představí s detektivní komedií Osm žen hned na úvod, tedy ve čtvrtek odpoledne. „Už jsme s ní byli v minulém roce přihlášení na přehlídku do Kojetína, což bylo ale kvůli covidu zrušeno. Tak jsme si počkali až na uvedení v Hodoníně,“ uvedl principál. Nejlepší soubor šestnáctého ročníku Hobblíku postoupí na celostátní festival Divadelní piknik Volyně 2022.

Studentský Mumraj! bude mít čtyři účastníky, a to dva ze slezské Opavy a po jednom z Veselí nad Moravou a Břeclavi. Tady bude pro soubory oceněním nejen potlesk publika, ale také od poroty možné doporučení na celonárodní soutěž Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Mezi novinkami hodonínských divadelních přehlídek budou koncerty ve foyer a po celou dobu festivalu otevřená kavárna kulturního domu.