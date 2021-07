O kousek dál na nádvoří mezi tržnicí a Starou radnicí hrají swing. Taneční večer je součástí letního festivalu Uprostřed. Přes prázdniny láká na koncerty, divadelní přestavení, worshopy nebo balet v centru krajského města.

Lidé posedávají za stolky, na schodech, lavičkách i historické kašně. Popíjejí víno, pivo nebo kávu. DJ Cuba6 se je snaží vybídnout k tanci romantickými skladbami ze třicátých let. Krátce po osmé večer tančí před jeho reprobednami zatím jen několik dětí, které si to ovšem náramně užívají. A dva páry. Večer ale teprve začíná. „Jen pro ten dnešní den, stojí za to žít,“ brouká si na lavičce prvorepublikový šlágr z legendárního filmu Kristián s Oldřichem Novým dvojice důchodkyň.

Pod radnicí se zastavují kolemjdoucí a alespoň na chvíli se zaposlouchávají do krásných melodií. „K večeru se tak touláme městem. Je to příjemné. Vedle jsme si poslechli cimbál a teď swing. Dobrá kombinace. Tato hudba se nám moc líbí,“ hlásí manželé Sovovi z Brna.

Řada příchozích stoupá na nedalekou radniční věž s nádherným výhledem na město. Z nádvoří zní skladba Hallelujah od Leonarda Cohena, na kterou se tančí i na terase nedaleké tržnice. A vzduchem letí další. In The Mood od Glenna Millera nebo I Wanna Be Loved By You z filmu Někdo to rád horké.

Na publikum zabral Hříšný tanec

S houstnoucí tmou přibývá na nádvoří Staré radnice tanečníků. DJ se po deváté večer posouvá v čase o několik desítek let kupředu.

Skladby z filmů Pomáda nebo Hříšný tanec na publikum zabírají. Rázem je plno. Nastupují Bee Gees s Horečkou sobotní noci a legendární švédská kapela ABBA se skladbou Dancing Queen. „Perfektní večer. Protančili jsme ho s přítelem na terase i tady na nádvoří. Dali jsem si výbornou večeři a Pálavu. A jestli to k létu patří? Tak hlavně to patří k dnešnímu dni, kdy má svátek Luboš,“ usmívá se na svého partnera Kateřina Miholová z Moravan.

A co na to oslavenec? „Paráda. Moc jsme si to užili. Víc takových akcí v Brně,“ říká na rozloučenou Luboš Novák.

Festival Uprostřed pořádá příspěvková organizace městské části Kávéeska ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Brno. Jedním z jeho cílů je podle mluvčí brněnského turistického informačního centra Adély Novákové oživit centrum Brna. „Devětadevadesát procent akcí je zdarma a všechny jsou venku, pokud není úplně špatné počasí. Snažíme se ale volit i mokré varianty. Pokud třeba prší, přesouváme akce z nádvoří Staré radnice do podloubí pod Tržnici Brno nebo do kavárny Podobrazy," říká Nováková.