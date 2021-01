Zdroj: osobní archiv

Na práci s dětmi ji nejvíce baví to, že se sama opět stává dítětem. "Je to o zábavě, akčnosti a hlavně ne o žádném stereotypu!" vyzdvihuje s úsměvem Pfefferová. K práci s dětmi je třeba mít hudební sluch, rytmus, umět hrát na nějaký hudební nástroj a především oplývat trpělivostí a láskou k nim. "Všechno, co dělám, jde od srdce," říká žena.