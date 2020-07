Zdroj: Deník / Petr Turek

Ani tak na novém hřišti nechybí. Na první pohled, ale diváky zaujmou skoky, přeskoky a salta, které vypadají až riskantně. „Nezasvěcenému člověku to může připadat nebezpečné, ale pud sebezáchovy je u lidí opravdu silný. Málokteré dítě skočí něco, na co opravdu nemá. A to mluvím z vlastní zkušenosti. Salta, která tady skočí, tak mají již tisíckrát vyzkoušené v tělocvičně na měkký povrch, do žíněnek. A tisíckrát dopadnou na nohy,“ říká Chrenko.