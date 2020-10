Hodně důrazu klade také na psychologii sportu a motivaci hráčů. Ostatně s překonáváním překážek má sama dost zkušeností, protože život se s ní moc nemazlil. „Když jsem byla těhotná, tak jsem dostala rakovinu, našli mi nějaké bubliny v kosti. Nechtěla jsem ale o dceru přijít, tak jsem léčbu odložila a riskovala, že přijdu o nohu. Naštěstí mě léčil profesor Dungl z Prahy, který mi dal nohu dohromady. Pak se o mě starali ještě v Brně-Bohunicích a nakonec to dopadlo lépe, než všichni doufali. Dokonce teď mohu i sportovat,“ děkuje lékařskému týmu při vzpomínce na těžké chvíle. Fotbal ji úplně pohltil, takže už jí nezbývá moc času na další koníčky. „Dřív jsem hodně fotila, třeba svatby. K tomu se teď už ale moc nedostanu. Navíc ještě pracuju jako kuchařka. Věnuju se zdravé stravě, rozvážíme krabičkovou dietu. Chlapům v kabině ji ale nevnucuju, to je jejich věc. Samozřejmě si občas rýpnu, že by mohli svůj jídelníček upravit, protože tělo jim za to pak ve stáří poděkuje. Ale chtít po fotbalistech v okrese, aby dodržovali nějakou přísnou životosprávu, to by asi bylo moc,“ chápe, že se zatím jako trenérka pohybuje na ryze amatérské úrovni. Ale možná to bude jednou jinak…

Zdroj: Deník / VLP Externista