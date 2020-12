Zdroj: Deník / Libor Kopl

„Je velká škoda, že lidé kteří toto onemocnění podceňují a zesměšňují, nemají možnost nahlédnout do skutečné reality každodenního života na těchto odděleních. Myslím, že by ihned změnili svůj názor,“ je přesvědčená sympatická blondýna. „Sama si velmi vážím práce všech sestřiček, doktorů a ostatního personálu v nemocnicích. Není to lehká práce a hluboce se před nimi skláním,“ prohlásila.

Mladá studentka chodí do špitálu na směny. Střídá denní a noční služby. Běžný pracovní den trvá dvanáct hodin. „Po příchodu na oddělení se převléknu do pracovního oděvu a okamžitě se zapojuji do práce, která je potřeba,“ líčí. „Nejvíce náročné je to ihned z rána, kdy je potřeba pomoci pacientům s ranní hygienou, změřit tlak, teplotu, rozdat léky, stravu. Pokud je pacient indisponován, pomáhám ho nakrmit,“ přidává.