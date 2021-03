Čtrnáctiletý Štěpán Brhel patří k nejlepším českým kadetům.Zdroj: rodinný archív

I tak má ale stolního tenisu až nad hlavu. Extraligové soutěže mužů i žen běží dál, stolnímu tenisu se věnují i jeho děti. „Štěpán je poslední rok starší žák a už naskakuje v Hodoníně do mužské extraligy. Také sedmiletá Adélka sbírá první úspěchy, má neskutečný talent. Asi je to tím, že je odmala prakticky denně na herně. Má to odkoukané. Nijak ji ale do toho nenutíme, to by u ní nefungovalo. Zatím naštěstí chce sama. Stolní tenis hrával i můj nejstarší syn Tomáš, který bude mít letos už třiatřicet. Ten se nám teď v klubu stará o web a sociální sítě," představuje Brhel pokračovatele rodinné tradice.