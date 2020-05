„Mám Anglii ráda. Věděla jsem, že odejít mimo republiku by mi mohlo neuvěřitelně prospět. Ať už z kreativního, nebo osobního hlediska. Navíc zbožňuji angličtinu. Abych byla úplně upřímná, jednoho dne bych se nejraději odstěhovala až do Kanady, ale vysokou školu v Kanadě jsem vůbec nezvažovala, to jen takový sen do budoucna. Řekla jsem si, že začnu pomalu, v Evropě,“ usmívá se sympatická dívka.