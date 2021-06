Závěr hodonínské výstavy akademického malíře Pavla Vavryse.Zdroj: Deník/Petr Turek

Pavla Vavryse to tak i ve třiasedmdesáti letech stále táhne na Moravu, na Slovácko a do Mikulčic zvlášť. „Máme tady přátele, rodinné vazby a pochované naše předky. Je důležité si vážit toho, odkud člověk vzešel,“ připomíná výtvarník, který na Moravě působil čtyřicet let.