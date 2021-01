Zdroj: Archiv Jana Pivky

V České republice však není největším lovcem. „Jeden pán z Nýřan jich má okolo padesáti tisíc. Máme partu asi pětadvaceti sběratelů a každý rok se v červenci pravidelně setkáváme ve Staré Říši. Jeden kamarád tam má velký statek a na louce se pak vždy pořádá taková burza. Všichni otevřou kufry aut s vybranými puky a vyměňuje se," přibližuje setkání mužů se stejnou zálibou. On sám momentálně asi nemá vyloženě vysněný puk, který by chtěl do své sbírky získat. „Jeden takový jsem měl, byl na něm vyobrazen Dominik Hašek. Ale jeho majitel se ho nechtěl vzdát, tak už jsem to vzdal," vysvětluje Jiří Pivka.