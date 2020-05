Kousek od sebe se v jeho sbírce krásně vyjímají noviny z Vatikánu a sovětská Pravda či Izvestija. Zájemce se může podívat, co se psalo v Izraeli, Číně, Severní Korei, Japonsku či Etiopii. S tím souvisí i to, že pokud je ve státě jen jeden úřední jazyk, tak jej chce Fiala přiblížit ve dvou titulech. „Měly by to být ty nejvydávanější, což se ale vždycky nemůže podařit,“ pokračuje sběratel.

Zdroj: Deník / Petr Turek