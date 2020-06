Zdroj: archiv Z. Němečka

Oblíbil si tak oba žánry, které mají blízko k folkloru i krojům. „Dechovka je orchestr, kde se hraje podle not. Cimbálka je úplně jiná, klarinetista si improvizuje do písniček tak, aby to pěkně znělo,“ popisuje rozdíly Němeček.