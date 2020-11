Zdroj: archiv Vlastimila Procházky

Nejslavnější chvíle veselské házené už jsou jen kapitolou historie. „I pokud se v následujících sezonách podaří poskládat ženský tým, nebude jednoduché, aby se vrátil tam, kde byl. Buď člověk musí počkat, až klub získá silného partnera nebo si odchovat domácí dorostenky. Začít se ale musí od píky a znovu se dostat do nejvyšší soutěže může trvat klidně desetiletku,“ předpovídá Procházka. Ačkoliv je od května oficiálně důchodcem, ve veselské házené Procházka zůstává. „Není to, komu předat. Mladí se hned ptají, co za to dostanou, ale tímto způsobem to dělat nejde,“ podotýká veselský funkcionář. Ani mládežnické výběry veselského celku ale kvůli současným vládním opatřením hrát nemohou. „Chápu, že je to hrozná nemoc, ale jinde ve světě soutěže pokračují, jenom u nás to nejde, což mě mrzí,“ dodává.