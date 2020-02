Do jeho péče se tak dostal nejen kulturní dům, ale i kino Morava. Právě to se posléze zapsalo do srdcí mnoha příznivců světové kinematografie, především té východní. „Po smrti režiséra Andreje Tarkovského jsem čekal odezvu z Prahy nebo z jiného velkého města, že mu někdo vzdá hold. To trvalo několik let a dál jsem už čekat nechtěl. Navíc tehdy ruské filmy nebyly v distribuci, takže se kinech nepromítaly ani ty staré, ani ty současné,“ přibližuje důvody pro vznik Semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou jeho spoluzakladatel. Spojil se proto s filmovou vědkyní a znalkyní kinematografie zemí východního bloku Galinou Kopaněvou. „Domluvili jsme se, že bychom zkusili jeden ročník uspořádat ve Veselí. Řekli jsme si, že podle zájmu uvidíme, jestli zůstane jen u jednoho ročníku, nebo budeme pokračovat. Nakonec přijelo přes osmdesát návštěvníků, což byl dvojnásobek toho, v co jsme doufali,“ říká Římák.