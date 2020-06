Baník i díky výkonům svědomitého záložníka Vyškovského bavil davy fanoušků. Postoupil do krajského přeboru a naháněl nejlepší týmy soutěže. „Měli jsme výbornou partu a lidi za námi šli. Když jsme dohráli domácí zápasy, říkali, že už se těší za čtrnáct dní na další. Když jsme hráli derby s Kyjovem nebo Ratíškovicemi, přišlo až 2500 fanoušků. To je dnes nepředstavitelné. Drželi jsme pospolu a šli jsme utkání zapít do hospůdky. Ale platili jsme za sebe, i když se nám dařilo. Dneska v Hodoníně vidím, že kluci dohrají zápas a každý škrabe ukazovátkem na mobilu, nebaví se mezi sebou o zápase. Pak odjedou autama pryč, protože každý je odjinud. My jsme byli dědinská parta a prožívali to spolu," vzpomíná.

Zdroj: DENÍK/Libor Kopl