Z lásky ke kroji, folkloru, tradicím a dětem vznikl právě i kroužek pro nejmenší Hodové tance. „S dětmi je každý den jiný. Někdy bych je láskou snědla, jak jsou milé. Děláme blbosti, hrajeme hry a ony se upřímně smějí. Vracím se s nimi do dětských let. A vůbec největší odměna pak je, když se potkáme a ony za mnou utíkají přes celé náměstí, aby mě objaly, nebo aby mi povykládaly, co bylo ve škole či školce. Myslím, že si pak mě a kroužek budou pamatovat celý život,“ říká. Své malé svěřence učí, co je kroj a co jsou to vlastně hody. „Moje přání by bylo, kdyby se pak v budoucnu seznamovaly právě na hodech, a ne na diskotékách,“ přeje si nesměle Gazdová.

Zdroj: archiv Alice Gazdové