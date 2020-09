Zdroj: Deník / Petr Turek

Rád vzpomíná i na jejich velké úspěchy, které proslavily Dubňany po celé jižní Moravě. „Na začátku devadesátých let jsme za učiliště vyhráli celokrajský přebor středních škol Jihomoravského kraje. Finále bylo v Brně na Srbské, kde nyní kope první ligu Zbrojovka,“ připomíná krásné okamžiky Steinhübel. Kromě fotbalu zvítězili dubňanští učni i v atletické krajském přeboru ve Slavkově. „Byl to velký úspěch, Brňáci do té doby ani nevěděli, kde Dubňany leží,“ usmívá se bývalý instruktor.

Jenže se zavíráním okolních dolů skončilo i střední školství v Dubňanech. Marian Steinhübel tak i sportovně přešel do Hodonína, kde pracoval s malými fotbalisty tamní Sigmy. Za níž tehdy nastupoval i jeho syn Patrik. Brzy se pak všichni stěhovali do Vacenovic, k churavějícím rodičům manželky. Ta se pak starala nejen o ně, ale také o nemocnou sestru. V dvoutisícové fotbalové obci se tak zabydleli již na trvalo. „Tak jsem tady začal dělat vedoucího starších žáků, následně dorostu a dvacet let už dělám sekretáře oddílu,“ nastiňuje své působení ve sportovních Vacenovicích nyní šestašedesátiletý muž. Jak vzpomíná, když přišel, tehdejšímu Mogulu chyběl klubový znak. To se ale už změnilo.