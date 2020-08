Fotbal však není jediným sportem, který po léta pečlivě sleduje. Je velkým fanouškem hodonínských házenkářek a také místních hokejistů. U druholigových Drtičů dokonce působil jeden rok jako kustod. „Byla to taková náhoda. Znal jsem se s pár lidmi z hokeje a šéfka klubu Gajošová mě oslovila, jestli to nechci zkusit. Zajímavostí je, že přede mnou to dělal bývalý výborný ratíškovický fotbalista Milan Kulyk. Tehdy byl u týmu trenér Barus a docela mě to bavilo, i když to bylo ze začátku docela náročné, protože jsem se musel učit hodně nových věcí. Ten rok mi ale stačil, pak jsem skončil,“ říká muž, který se také v mládí uměl s hokejkou ohánět. „Hrával jsem dokonce dorosteneckou ligu. Doteď si vzpomínám, jak jsme prohráli se Zlínem 2:15,“ směje se.

Zdroj: Deník / Libor Kopl