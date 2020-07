Zdroj: archiv Zbyňka KoplíkaPříjmení Koplík je na Hodonínsku dost frekventované a především fotbalovým fanouškům dobře známé. „Je nás opravdu hodně. Ve fotbale jsou asi nejznámější mí dva bratranci – Lukáš je dlouholetou oporou Mutěnic a Petr je teď ve vedení Baníku Ratíškovice,“ připomíná Zbyněk Koplík, který byl sám talentovaným brankářem.

„V Ratíškovicích jsem si zahrál nejvýš divizi, ale jako dorostenec jsem ještě zažil druholigovou éru, kdy Baník dokonce postoupil do finále Českého poháru. Když byl tehdy první gólman Pavel Barcuch zraněný, tak jsem se dostal párkrát na lavičku. Dokonce si pamatuji, že jsem byl i v tehdy ještě druholigové Plzni. Tam jsme uhráli cennou remízu 1:1 a trochu to slavili, takže jsem pak málem neudělal maturitu. Nestihl jsem se naučit poslední otázku do angličtiny a zrovna tu jsem si samozřejmě vytáhl. Nakonec to ale dopadlo dobře, nějak jsem to ukoulel na trojku,“ přidává úsměvnou historku.