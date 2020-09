Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Tehdy ještě netušil, že si za pár let otevře svůj vlastní Barber Shop, a bude tak součástí velkého návratu klasických pánských holičství. „V devítce jsem vůbec nevěděl, co chci v životě dělat. Měl jsem jasno jen ve dvou věcech. Hlavu na ekonomku nemám a být zedníkem venku v zimě a v dešti taky nechci. Tak jsem si řekl, že zkusím kadeřníka,“ vypráví provozovatel hustopečského Barber Shopu Gallant.

Do školy chodil spolu s osmadvaceti spolužačkami a dvěma spolužáky. „Rarita jsme nebyli. Ale je fakt, že si nás učitelky vážily. Naučili jsme se všechny základní střihy podle klasických osnov i základy holení nahladko. Ovšem to, co dělám nyní, tedy například jak upravit vousy, když každý chlap je má jinak zakroucené, to mě naučila až praxe,“ přibližuje Kadlec.