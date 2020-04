Na podobně fyzicky náročné zážitky je ale Korvas zvyklý, za sebou už má i výstup na Matterhorn nebo Mont Blanc. „Ve směsi všech aktivit se nedá říct, co bylo nejobtížnější. Každé bylo náročné jiným způsobem. Cesta do Santiaga ale trvala nejdéle. Běželi jsme osm dní, všechny věci jsme měli v batohu. Řídili jsme se tím, že co nemáme, nepotřebujeme,“ povídá. A jaké další výzvy Korvas plánuje? „Dcera mě přemlouvá, ať s ní znovu vylezu Matterhorn. Lezl jsem tam už dvakrát. Jednou se to nepodařilo, podruhé ano. Vydat se tam potřetí, navíc s dcerou, by mohl být můj další cíl,“ popisuje. Rozhodně chce ale sportovat tak dlouho, dokud mu to zdraví dovolí. „Rád bych běhal desítku i v sedmdesáti,“ dodává.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ