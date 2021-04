Otužilec a zimní plavec Antonín Krejčiřík.Zdroj: Deník/Petr Turek

Každý večer vyráží z pronajaté budky na břehu do vod blízké vodní nádrže Lužák. „V budce mám připravené posezení, župánek, kávičku, čajíček i štamprličku. To víš, a teploučko,“ říká zkušený otužilec, který stál i u zrodu tamní silvestrovské akce. Při ní milovníci pobytu v chladné vodě zakončují plavecký rok. „Pořádám to už dvanáct let. Bývá to nádherné,“ pokyvuje hlavou spokojený devětašedesátiletý muž.