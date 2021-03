Jan Kux při předávání pamětních medailí České svazu bojovníků za svobodu.Zdroj: Deník/Petr Turek

Má i vlastní představu o práci a působení historika. „Historik, který jen píše a shrnuje fakta třeba obohacená o své závěry, by měl dát víc. Má vzdělání na to, aby se svým umným rétorickým stylem dokázal rozmáchnout a nejen recitovat suchá fakta. Dnešní posluchač chce víc, historii pokud na tu přednášku přijde, musíme podávat víc zábavně, přesto pravdivě, prostě ho vtáhnout do děje řečí protagonisty. A to je kumšt. Já sám jsem v tom kole jen jako malá etuda zápasící vydobytým tématem o jeho místě na slunci,“ svěřuje se svatobořický rodák.