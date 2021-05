Michal KočišZdroj: Foto: se souhlasem bratrů Kočišových

Postup do krajské soutěže je snem vnorovských fotbalistů, který se už několik let nedaří splnit. „Několikrát jsme to měli dobře rozehrané, ale nakonec nám chyběl malý kousek. Nejhorší to pro nás bylo loni. To jsme měli po podzimu snad osmibodový náskok, jenže kvůli pandemii koronaviru se sezona nedohrála. To byla hrozná škoda. Reálnou šanci jsme měli i letos, po podzimu jsme měli jedinou prohru se Svatobořicemi. Snad to vyjde příští rok, postup je naším jasným cílem,“ tvrdí Michal.

U dalšího pokusu už ale nejspíš nebude Lukáš, který by chtěl po dvou letech v okrese zamířit výš. „Chtěl jsem klukům k postupu pomoct, ale teď už nejspíš odejdu jinam. Ještě to není jisté, ale mám nějaké nabídky z vyšších soutěží a chtěl bych to zkusit,“ přiznal Lukáš.