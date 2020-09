Zdroj: Archiv Tibora Helíska

Kromě aktuálního angažmá v Hodoníně má možnost se s vyvoleným sportem podívat do světa. „Dostal jsem se na různé kempy, hezky to na sebe navazovalo. Nyní jezdím na stáže, třeba do Finska, Švédska nebo Švýcarska a zase se někam chystám. Mimo Hodonína se podílím na různých kempech a školách. V současnosti bych PN Hockey, což je jeden z top projektů na Moravě. Je hodně zaměřený na dovednosti a detaily nebo komunikace. Perfektně to vede jeden můj spolužák z trenérské školy. Je to projekt vybudovaný z nuly a má už velké jméno. Za ten teď kopu. Výborná byla třeba hokejová škola v Písku, kde jsem působil. Mimo to se věnuji i kondičnímu trenérství. Trénuji kluky, co hrají v extralize či první lize, ale i sportovce z jiných odvětví,“ vyjmenovává.