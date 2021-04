Zdroj: Radim Kopl

Nejenže v Ratíškovicích svoji fotbalovou kariéru začínal a končil, jedinému klubu obětoval i celý svůj sportovní život. Kromě půlročního hostování v sousedním Vracově totiž nenastala chvíle, kdy by klub ze své rodné obce opustil. „Nebyl jsem dost dobrý na to, abych hrál vyšší soutěže, a nabídky tak logicky ani nepřicházely. Jinde bych ale stejně hrát nechtěl, v Ratíškovicích mě to vždycky bavilo a jsem za to rád,“ hodnotí svou kariéru bývalý fotbalový útočník.