Gólmanka ženského týmu Mutěnic.Zdroj: rodinný archiv

Poslední Vánoce přinesly jeden pikantní masérský přestup. Denisa totiž přešla z Mutěnic do Ratíškovic. Z týmu, kde hraje její přítel, do mužstva, které trénuje otec a hraje za něj její bratr. "Dřív táta trénoval Mutěnice a když u nich před pár lety skončil masér, tak mi nabídl, jestli bych to nechtěla zkusit, protože jsem měla zdravotní školu a masérský kurz. Já to vzala a začalo mě to bavit. Zůstala jsem i poté, když táta u týmu skončil. Když pak odešel do Ratíškovic, tak se mě občas ptal, jestli tam nechci také. Nakonec to tak dopadlo. Oznámila jsem mu to na Štědrý den, takže to byl pro něj takový malý dárek. Už nebydlím s rodiči ve Vacenovicích, ale v Dubňanech. Tak jsem to brala jako možnost být víc s rodinou, protože do Baníku přestoupil ze Slovácka i brácha. A naopak Filip, který je stále v Mutěnicích, bude možná rád, že si ode mě trochu odpočine," směje se Denisa Zemánková.